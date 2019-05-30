Роберто Карлос: "У меня денег на "Анжи" нет, но надеюсь, кто-то вложится в клуб"

Чемпион мира-2002, бывший капитан и тренер "Анжи" Роберто Карлос пожелал клубу решить финансовые проблемы. Махачкалинский клуб вылетел из РПЛ по итогам сезона-2018/19, накануне стало известно, что он не будет заявляться на следующий сезон в Олимп-ФНЛ. Тем не менее, существует вероятность, что "Анжи" пройдет внештатную процедуру лицензирования в Олимп-ПФЛ.

- У меня денег на "Анжи" нет, но надеюсь, появится кто-то, кто вложится в клуб и вернет его в профессиональный футбол, - сказал Роберто Карлос. (Дмитрий Симонов)

Роберто Карлос защищал цвета "Анжи" и входил в его тренерский штаб в сезоне-2011/12.