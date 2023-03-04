Ренан: «Счастлив, что дебютировал за «Зенит». Рад победе»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился эмоциями после своего дебюта за питерскую команду.

— Счастлив, что дебютировал за «Зенит». Рад победе. В пятницу я был вызван в сборную Бразилию, а сейчас я дебютировал, и мы выиграли. Надо работать дальше, чтобы мечты продолжали сбываться.

— Как быстро адаптировались под требования тренерского штаба?

— Мне помогают бразильцы как на поле, так и за его пределами. Я уже чувствую себя здесь уверенно и привык к новой обстановке.

— Как вам «Газпром Арена»?

— Спасибо болельщикам за поддержку. Стадион безумно нравится. Очень важно было почувствовать теплоту со стороны болельщиков. Надеюсь, они так же будут поддерживать в оставшихся матчах?

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей.