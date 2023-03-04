Александр Мостовой назвал команду, которая создает интригу в чемпионате России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» победу «Зенита» над «Пари НН» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

«Мы об этом уже давно и много раз говорили: интригу создает «Зенит». Он ее до этого большого перерыва создал — поражением «Ахмату». Сейчас «Зенит» ее выравнивает. «Спартак» оступился, «Зенит» выиграл — отрыв опять. Математически никто же не будет кричать, что они сегодня уже чемпионы. Надо ждать, много игр впереди еще», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В другом матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» и «Урал» сыграли вничью со счетом 2:2.