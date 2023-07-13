Агент Амарти опроверг информацию о возможном переходе защитника в «Спартак»
Агент Пини Захави, представляющий интересы экс-защитника «Лестера» Дэниела Амарти, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о готовности игрока перейти в «Спартак».
«Нет, новость о готовности Амарти перейти в «Спартак» — неправда. Были ли предложения от российских клубов? Тоже нет», — сказал Захави «СЭ».
Ранее о готовности 28-летнего ганского футболиста к переходу в «Спартак» сообщило издание metatatings.ru
Ранее источник сообщил, что экс-защитник «Лестера» готов перейти в «Спартак» с зарплатой от 2,5 миллиона евро.
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0
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8
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|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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