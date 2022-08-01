Ринат Билялетдинов: «Пусть Федун сам себя оценивает — это раз, и те люди, которые его туда назначили — это два»

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака» и назначении Ашота Хачатурянца, бывшего главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не знаю, какие там его деловые качества оценил «Спартак». Ну если пригласили, то пригласили. Меня руление «Спартака» не особо интересует, меня интересует «Спартак» как футбольная команда. А что там делается внутри, кого они там приглашают — это их дело. Они знают, что делают.

Пусть Федун сам себя оценивает — это раз, и те люди, которые его туда назначили — это два. Какие они перед ним задачи ставили, какие полномочия были, финансовые и прочие. Все эти внутренние турбулентные потоки, которые были в «Спартаке» в последние годы, не позволяли выстроить стабильную команду. Шла чехарда с тренерами — удачные и неудачные, их там очень много было. Но это не только в «Спартаке» такая ситуация, но и в других командах. Такого, чтобы тренер сидел годами, десятилетиями, нет. Только сейчас Слуцкий, может, подходит в «Рубине». Казалось бы, удачные тренеры, но тоже не задерживаются по разным причинам. Чехарда тренеров в «Спартаке», может, была чем-то оправдана, может, нет, может, не дотерпели, но все это было с одобрения руководства.

Человек, который, наверняка, хотел гораздо большего, чем получилось в реальности. Надо отдать должное, сколько лет Федун терпеливо строил, пытался строить команду. Какие там причины, какие там финансовые потоки неправильные, неоправданные, особенно это с трансферами связано, люди приходили, уходили. Смешение было стилей, смешение игроков. Это уже пусть рассуждают в «Спартаке», на круглом столе или еще где, неважно. Анализ десятилетий можно спокойно проводить», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».