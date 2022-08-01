Ринат Билялетдинов: «Пусть Федун сам себя оценивает — это раз, и те люди, которые его туда назначили — это два»
Футбольный тренер Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака» и назначении Ашота Хачатурянца, бывшего главы Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Не знаю, какие там его деловые качества оценил «Спартак». Ну если пригласили, то пригласили. Меня руление «Спартака» не особо интересует, меня интересует «Спартак» как футбольная команда. А что там делается внутри, кого они там приглашают — это их дело. Они знают, что делают.
Пусть Федун сам себя оценивает — это раз, и те люди, которые его туда назначили — это два. Какие они перед ним задачи ставили, какие полномочия были, финансовые и прочие. Все эти внутренние турбулентные потоки, которые были в «Спартаке» в последние годы, не позволяли выстроить стабильную команду. Шла чехарда с тренерами — удачные и неудачные, их там очень много было. Но это не только в «Спартаке» такая ситуация, но и в других командах. Такого, чтобы тренер сидел годами, десятилетиями, нет. Только сейчас Слуцкий, может, подходит в «Рубине». Казалось бы, удачные тренеры, но тоже не задерживаются по разным причинам. Чехарда тренеров в «Спартаке», может, была чем-то оправдана, может, нет, может, не дотерпели, но все это было с одобрения руководства.
Человек, который, наверняка, хотел гораздо большего, чем получилось в реальности. Надо отдать должное, сколько лет Федун терпеливо строил, пытался строить команду. Какие там причины, какие там финансовые потоки неправильные, неоправданные, особенно это с трансферами связано, люди приходили, уходили. Смешение было стилей, смешение игроков. Это уже пусть рассуждают в «Спартаке», на круглом столе или еще где, неважно. Анализ десятилетий можно спокойно проводить», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».
26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0