Агент Малкома и Клаудиньо: «По обоим были предложения от клубов, которые побеждали в Лиге чемпионов»

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, что по обоим игрокам были предложения от топ-клубов

Агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия рассказал, что у футболистов были предложения от топ-клубов.

— Предложения от топ-клубов были у обоих. Это серьёзные клубы из Англии, Испании, Франции и Италии.

— Я понимаю, что вы не назовете конкретные названия команд, но подскажите, среди них были те, что выигрывали Лигу чемпионов?

— Да, в этом списке два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов, — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

22 июля «Зенит» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. 25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го.