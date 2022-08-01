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Агент Малкома и Клаудиньо: «По обоим были предложения от клубов, которые побеждали в Лиге чемпионов»

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, что по обоим игрокам были предложения от топ-клубов
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия рассказал, что у футболистов были предложения от топ-клубов.

— Предложения от топ-клубов были у обоих. Это серьёзные клубы из Англии, Испании, Франции и Италии.

— Я понимаю, что вы не назовете конкретные названия команд, но подскажите, среди них были те, что выигрывали Лигу чемпионов?

— Да, в этом списке два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов, — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

22 июля «Зенит» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. 25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-malkoma-i-klaudino-predlozheniya-ot-top-klubov-byli-u-oboikh-1324728/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Федор Смолов

Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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Локомотив

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