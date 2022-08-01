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Борис Игнатьев: «Президент клуба и президент РПЛ — это совсем разные вещи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном появлении Ашота Хачатурянца на посту председателя совета директоров московского «Спартака».

«В Российском футбольном союзе он пытался сделать многое для судейского корпуса, для его развития. Я бы не сказал, что он как-то круто перевернул или революционно изменил это направление в нашем футбольном хозяйстве. Судьи не стали лучше — много ошибок, много недопонимания как со стороны болельщиков, так и специалистов.

Но президент клуба и президент РПЛ — это совсем разные вещи. У этих организаций разные цели, разные задачи, разная направленность, поэтому я бы не стал здесь что-то прогнозировать», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

26 июля появилась информация о том, что Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/01/18243050.shtml
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Борис Игнатьев
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