В Госдуме назвали исключение Захаряна из лучших молодых футболистов мира нацизмом

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал исключение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из списка 50 лучших молодых футболистов мира по версии Goal.com.

?«Продолжаются истерики и проявления слабости во всех направлениях жизни спортивных функционеров. Причем здесь наш молодой талантливый футболист, один из лучших наших игроков, который точно будет звездой мирового футбола? Какое он имеет отношение ко всему, что происходит сейчас в мире? Непонятно. Это тон нацизма в спорте. Когда людей определяют по национальному признаку, не по их человеческим или профессиональным качествам, а по паспорту, национальному признаку, цвету кожи, вероисповеданию, – это нацизм во всех его проявлениях. Надо оспаривать это решение.

Не знаю, куда смотрит сообщество, потому что такие меры до добра не доведут. Мы слышим здравые рассуждения многих спортсменов, тренеров, спортивных функционеров о том, что ни в коем случае нельзя исключать российский спорт из международной спортивной семьи, нельзя трогать спортсменов, которые точно не имеют отношения. А сейчас очередное проявление. Думаю, ЕСПЧ обязательно нужно обратить внимание на эти факты. И футболисту, и его клубу, и РФС нужно обратиться за разъяснениями в этот суд. Пусть определяют, кто виноват», – сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Захаряна планировали включить в список топ-50 лучших молодых футболистов мира, но при публикации рейтинга вместо фамилии хавбека было указано «нет игрока» с пояснением по решению об исключении полузащитника «Динамо».