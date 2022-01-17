Гогниев об эмоциональной пресс-конференции: «Сильно накипело. Эмоции зашкаливали»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциональных пресс-конференциях.

— Недавно завирусилось видео, где вы выдали яркий перформанс на пресс-конференции. Кто-то писал, что это показуха.

— Я такой, какой есть. Это все было от сердца. Если кто-то подумал, что я играю, то им показалось. Есть вещи, которые не сыграешь! Плюс тогда у меня сильно накипело. Эмоции зашкаливали. Может, отдышавшись 30 минут, я бы по-другому себя повел. Но ни о чем не жалею.

— И не надо — это же привлекает внимание медиа, аудитории, делает лигу ярче.

— У меня нет задачи выделяться. Это все происходит по наитию. Здесь и сейчас. Мое мнение: нужно всегда конструктивно давать флэш-интервью. Говорить, как оно есть. Но иногда ситуация на поле, например пенальти или карточка, которой не было, может спровоцировать. Я не говорю, что это сила или слабость. Больше даже слабость, но это проявление эмоций. А футбол без эмоций — это не футбол.

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