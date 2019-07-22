Ринат Билялетдинов: "Камболов способен улучшить в "Краснодаре" свои игровые качества"

Бвыший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что стоит понаблюдать за новичками "Краснодара", чтобы дать им оценку. Также он уверен, что Руслан Камболов​ станет сильнее в краснодарском клубе.

– Травма капитана Юрия Газинского в начале лета, мягко говоря, не усилила "Краснодар", – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Вероятнее всего, поэтому и был куплен другой хавбек Руслан Камболов. Его качества всем хорошо известны. Думаю, он способен не только показать свой уровень, но и улучшить в "Краснодаре" свои игровые качества. Что касается остальных покупок "горожан", то за ними еще нужно понаблюдать. Но обычно у клуба отлично работает селекция, и все футболисты подбираются под игровой стиль "быков".

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