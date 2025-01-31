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Бывший переводчик «Динамо» Рейс назвал Бителло на сто прпоцентов неправым в конфликте

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Бывший переводчик московского «Динамо» и агент ФИФА Гильерме Рейс высказался о ситуации с полузащитником «бело-голубых» Бителло.

Бразилец не приехал к началу сборов «Динамо», сообщалось, что он намерен перейти в «Ботафого». Российский клуб уведомил Федерацию футбола Бразилии и команды серии А, что не давал разрешения на ведение переговоров с игроком. Позднее Бителло все же присоединился к московской команде.

«Дело в том, что «Ботафого» продал очень много футболистов и, вероятно, руководство клуба совместно с агентом Бителло придумали план, как выдернуть сильного футболиста из «Динамо». В Бразилии такие хитрости — частая история, иногда даже получается. Бителло не прав в этой ситуации на сто процентов. Когда я работал в «Динамо», такого не было.

Трудно сказать, как лучше поступить руководителям клуба в этой ситуации, но для начала необходимо сесть за стол переговоров и понять, что хочет сам футболист. Если он не хочет играть в России, то он должен отказаться от всех денег, которые ему в будущем положены по контракту. Пока ему не найдут новый клуб, он по-прежнему игрок «Динамо», и должен это хорошо понимать», — сказал Рейс Metaratings.ru.

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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