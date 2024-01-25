Рианчо считает, что у Нобоа хорошие шансы стать успешным тренером

Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник казанской команды Кристиан Нобоа в будущем хочет стать тренером.

«Это хорошее желание, ведь из умных футболистов часто получаются успешные тренеры. А Кристиана я с уверенностью могу назвать интеллектуалом, он отлично видит поле. У него точно есть шансы вырасти в качественного тренера после завершения карьеры. Хочется пожелать ему удачи, если он в итоге все же решится на такой шаг», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Ранее «Сочи» объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в «Эмелеке», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году. За сочинский клуб Нобоа выступал с 2019 года. До этого полузащитник играл в «Рубине», «Зените», «Ростове» и других командах.