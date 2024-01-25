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Сегодня, 19:15

Рианчо считает, что у Нобоа хорошие шансы стать успешным тренером

Алина Савинова
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Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник казанской команды Кристиан Нобоа в будущем хочет стать тренером.

«Это хорошее желание, ведь из умных футболистов часто получаются успешные тренеры. А Кристиана я с уверенностью могу назвать интеллектуалом, он отлично видит поле. У него точно есть шансы вырасти в качественного тренера после завершения карьеры. Хочется пожелать ему удачи, если он в итоге все же решится на такой шаг», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Ранее «Сочи» объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в «Эмелеке», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году. За сочинский клуб Нобоа выступал с 2019 года. До этого полузащитник играл в «Рубине», «Зените», «Ростове» и других командах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-u-noboa-horoshie-shansy-stat-uspeshny-m-trenerom/
Кристиан Нобоа
Рауль Рианчо
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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