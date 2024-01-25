Источник: «Спартак» согласовал сумму трансфера Угальде, игрок скоро вылетит в Россию

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде скоро вылетит в Россию, чтобы завершить свой переход в «Спартак», сообщает Twente Insite.

По данным источника, стороны согласовали все условия трансфера. Руководство «Твенте» посчитало, что было бы безответственно не воспользоваться такой финансовой возможностью.

Информируется, что нидерландский клуб получит от «Спартака» 13 миллионов евро. С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 15 миллионов. Это новый трансферный рекорд для «Твенте». До этого рекорд принадлежал Душану Тадичу, который в 2014 году ушел в «Саутгемптон» за 14 миллионов евро.

21-летний Угальде в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.