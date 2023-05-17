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Сегодня, 17:32

Рианчо считает, что «Спартак» не сможет вернуть психологию чемпионов и побеждать нынешним составом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о перспективах красно-белых бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Не знаю, какие были ожидания у «Спартака» на этот сезон в начале чемпионата. Генеральный директор клуба будет определять, провальный ли этот сезон для красно-белых или нет. Чтобы «Спартаку» бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне, команде надо вернуть психологию прошлого, когда «красно-белые» побеждали в чемпионате почти каждый год. «Спартаку» нужно ставить задачу быть первыми каждый сезон. Можно ли это сделать нынешним составом? Нет», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

«Зенит» в нынешнем сезоне досрочно оформил чемпионство в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) и после 27 туров набрал 65 очков. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, опережая «Спартак» и «Ростов» на четыре балла.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-spartak-ne-smozhet-vernut-psikhologiyu-chempionov-i-pobezhdat-kazhdyi-sezon-nyneshnim-sostavom-251812/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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П
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