Ярошик заявил, что будет рад победе ЦСКА над «Спартаком»

Чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе ЦСКА чешский полузащитник Иржи Ярошик рассказал, как будет праздновать успех армейцев, в случае победы красно-синих в дерби со «Спартаком».

«С удовольствием посмотрел бы этот матч, но, к сожалению, нет такой возможности. Желаю победы ЦСКА, но хотелось бы увидеть настоящее дерби, и чтобы все фанаты насладились этой битвой, красивым футболом на стадионе или у телевизоров. Если ЦСКА победит, то для людей будет настоящий праздник. Желаю им хорошо отметить это событие в баре, дома, в ресторане или на улице, что они любят. Я, конечно, пиво пить не буду, но очень обрадуюсь победе над «Спартаком», — приводит слова Ярошика Legalbet.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.