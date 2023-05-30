Рианчо считает, что после ухода Промеса в «Спартаке» наступят трудные времена

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о значимости нападающего Квинси Промеса для московского клуба.

«Промес — лидер команды. Через него строится вся игра «Спартака» в атаке. Он уже стал легендой клуба. Но рано или поздно Квинси уйдет из «Спартака». Когда это случится, у клуба наступят трудные времена. Думаю, года два он еще способен играть на высочайшем уровне, но к его уходу из команды надо хорошо подготовиться. Стоит начинать искать замену Промесу прямо сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

В текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» в 35 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. 31-летний голландский футболист выступает за московскую команду с 2021 года.