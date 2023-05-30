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Сегодня, 22:08

Канчельскис: «Талалаев — нонсенс нашего футбола! Убил две команды, выведя их в первую лигу»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о том, кого считает лучшим и худшим тренерами по итогам сезона-2022/23.

«Все прекрасно понимают, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ станет Сергей Семак. Также отметил бы Карпина, который борется с «Ростовом» за вторую строчку, и Марцела Личку из «Оренбурга». А так, мой топ-2 — это Талалаев и Гогниев. Я смеюсь, конечно, ха-ха! Первый, блин, убил две команды, выведя их в первую лигу, а сейчас что-то ходит и рассказывает. До этого Андрей еще и Самару топил, так что такой «великий» рекорд может принадлежать только ему. Талалаев — нонсенс нашего футбола! Второй тренер тех же «Химок», Гогниев, хоть и мало поработал, но запомнился только своими эмоциями, а не набранными очками. Бегал и приседал — он что, кротов искал? Бесков ходил на трибуну, чтобы ему футбол был лучше виден, а Гогниев приседает — кроты ему помогают лучше смотреть матчи его команд», — цитирует Sport24 слова Канчельскиса.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Химки», которые на данный момент тренирует Андрей Талалаев, досрочно вылетели из РПЛ. С сентября 2022 года по апрель 2023-го подмосковную команду возглавлял Спартак Гогниев.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-30-kanchelskis-vybor-khudshikh-trenerov-rpl-ocheviden-talalayev-nonsens-nashego-futbola-a-gogniyevu-pomogayut-kroty
Андрей Канчельскис
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
1
4
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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