Рианчо считает, что от усиления «Спартака» зимой будут зависеть результаты во второй половине сезона

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о шансах красно-белых во второй части сезона.

«Очень важно, какое будет усиление состава зимой. У «Спартака» есть еще половина сезона для того, чтобы улучшить результат в таблице», — приводит слова Рианчо Betonmobile.

В этом сезоне «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице.