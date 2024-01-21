Первак: «Слабо верится в уход Абаскаля из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

Испанский журналист Анхель Гарсия Альварес сообщил об интересе к специалисту со стороны представителей команды ла лиги «Кадиса».

«Слабо в это верится. Какой-то «Кадис» приглашает... Испанские болельщики против, потому что у него нет опыта, он не нужен. А «Спартаку» нужен. Над новостью про уход Абаскаля в «Кадис» в совете директоров «Спартака» посмеялись, никаких предпосылок для этого нет», — цитирует Первака «Спорт День за Днем».