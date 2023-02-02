Селюк считает, что Конате способен играть в топ-5 европейских чемпионатов

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о заинтересованности европейских клубов нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате.

«Конате зимой не покинет «Ахмат», он продолжит играть. Но если будет хорошее предложение к лету, то оно будет рассмотрено, потому что он уже два года в команде. «Ахмат» к лету примет решение. Тот же «Зенит» при желании мог бы его взять, потому что он не хуже Кассерры. У меня нет сомнений, что Конате способен играть в топ-5 европейских чемпионатов. Английские и французские клубы были заинтересованы в нем, но в связи с этими событиями и трудностями в оплате... Скажу конкретно: «Ноттингем Форест» был заинтересован в Конате», — приводит слова Селюка Legalbet.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Контракт футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.