Григорян признался, что ему стыдно было за драку в матче «Анжи» с турецкой командой

Российский тренер Александр Григорян рассказал, случались ли в его тренерской карьере массовые драки футболистов во время матчей.

«Всего один раз за всю мою тренерскую практику у меня случился подобный инцидент. Это было тогда, когда я тренировал «Анжи», у нас был матч с турецкой командой, и в конце первого тайма у нас произошла массовая драка, за которую мне было стыдно. Спровоцировали ее наши соперники, но было приятно смотреть, как команда дала достойный отпор», — цитирует тренера RT.

Григорян, помимо «Анжи», работал в таких командах, как «Химки», «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Луч-Энергия» и других.