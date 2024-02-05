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5 февраля, 23:08

Григорян признался, что ему стыдно было за драку в матче «Анжи» с турецкой командой

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Григорян рассказал, случались ли в его тренерской карьере массовые драки футболистов во время матчей.

«Всего один раз за всю мою тренерскую практику у меня случился подобный инцидент. Это было тогда, когда я тренировал «Анжи», у нас был матч с турецкой командой, и в конце первого тайма у нас произошла массовая драка, за которую мне было стыдно. Спровоцировали ее наши соперники, но было приятно смотреть, как команда дала достойный отпор», — цитирует тренера RT.

Григорян, помимо «Анжи», работал в таких командах, как «Химки», «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Луч-Энергия» и других.

Источник: RT
Александр Григорян
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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