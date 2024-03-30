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Игнашевич — о матче с «Пари НН»: «Хорошая игра. Поздравляю ребят с победой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Хорошая игра. Были моменты, когда в позиционной атаке, в особенности в первом тайме, нам нужно было показать свой уровень и проявить индивидуальное мастерство, и командное, чтобы вскрыть такую тяжелую оборону, как у «Пари НН». Мы справились. Были моменты, когда в быстрой атаке нужно было себя проявить. Ну и конечно второй тайм, когда нужно было надежно обороняться. За исключением одного эпизода, когда Латышонок нас выручил. Поздравляю ребят с этой победой», — приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.

«Балтика» прервала девятиматчевую серию без побед в чемпионате России (4 ничьи и 5 поражений). Команда набрала 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 10-й строчке с 28 баллами.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Балтика – Пари НН
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