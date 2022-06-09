Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Было ясно, что он уйдет. Большинство иностранцев в данной ситуации Россию покинут. Хотим мы этого или нет. Нужно быть реалистами. Кто должен возглавить «Спартак»? Мне все равно. Кто будет, про того и будем говорить. Играет «Спартак» в целом как-нибудь, пусть и кто-нибудь их потренирует», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что «Спартак» может сделать объявление об уходе 49-летнего итальянского специалиста из московского клуба в течение дня или в ближайшие часы.