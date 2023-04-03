Рианчо назвал ошибкой слова Абаскаля после матча с «Ахматом»: «Он будет первым, кто пожалеет о своем заявлении»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на вызов главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС.

«Думаю, это ошибка, о которой сегодня сожалеет сам тренер! Это заявления не к месту! Я думаю, вы должны понимать, как нервничает тренер в момент, когда делает такое заявление. Думаю, что тренер находится под большим давлением, и вы должны понимать его реакцию. Считаю, Абаскаль будет первым, кто пожалеет о своем заявлении, и я не думаю, что нужно идти в КДК!» — сказал Рианчо «СЭ».

После матча Абаскаль раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь «Ахмата» тянул время с первой минуты игры.

«Спартак» (41 очко) после 21-го тура РПЛ располагается на третьем месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.