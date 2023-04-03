Спортивный юрист оценила перспективы Влута в РПЛ после вердикта нидерландского суда

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила перспективы футболиста «Урала» Рая Влута.

«Влут может продолжить играть в России, так как Трудовой кодекс не предусматривает как основание для прекращения трудового контракта по инициативе работодателя наличие вступившее в силу решение по уголовному делу именно по данному составу. Смотря что прописано в контракте. Если подобное положение не закреплено о том, что есть непогашенная судимость, то работодатель не может прекратить контракт. Как спортивный юрист не могу точно сказать, но, скорее всего, если футболист вернется на родину, его арестуют. Право апелляции — неотъемлемое право любого уголовного процесса. Если у них законодательство по аналогии, как с нами, то рассмотрение апелляции приостанавливает действие суда по уголовным делам. Поэтому на момент его обжалования, что часто занимает много времени, данный приговор будет считаться не вступившим в силу», — приводит слова Анцелиович Sport24.

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал».