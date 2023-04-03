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Спортивный юрист оценила перспективы Влута в РПЛ после вердикта нидерландского суда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила перспективы футболиста «Урала» Рая Влута.

«Влут может продолжить играть в России, так как Трудовой кодекс не предусматривает как основание для прекращения трудового контракта по инициативе работодателя наличие вступившее в силу решение по уголовному делу именно по данному составу. Смотря что прописано в контракте. Если подобное положение не закреплено о том, что есть непогашенная судимость, то работодатель не может прекратить контракт. Как спортивный юрист не могу точно сказать, но, скорее всего, если футболист вернется на родину, его арестуют. Право апелляции — неотъемлемое право любого уголовного процесса. Если у них законодательство по аналогии, как с нами, то рассмотрение апелляции приостанавливает действие суда по уголовным делам. Поэтому на момент его обжалования, что часто занимает много времени, данный приговор будет считаться не вступившим в силу», — приводит слова Анцелиович Sport24.

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-03-sportivnyy-yurist-otsenila-perspektivy-vluta-v-rpl-posle-verdikta-niderlandskogo-suda
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1
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2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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