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Сегодня, 13:25

Рианчо назвал нормальным переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Антон Иванов
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Рауль Рианчо.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Бакаев — отличный трансфер «Зенита». Это очень перспективный футболист. Сейчас он находится в хорошей форме. Зелимхан отлично обыгрывает один в один. Если он поработает над реализацией — станет одним из лучших плеймейкеров Тинькофф РПЛ. У «Спартака» за плечами огромная история. Игроки приходят и уходят, а клуб все равно остается таким же великим, каким был, и продолжает следовать своим традициям. Фанаты «Спартака» должны понять, что переход из одного клуба в другой в нынешнем футболе — абсолютно нормальный процесс», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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