Рианчо назвал нормальным переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Бакаев — отличный трансфер «Зенита». Это очень перспективный футболист. Сейчас он находится в хорошей форме. Зелимхан отлично обыгрывает один в один. Если он поработает над реализацией — станет одним из лучших плеймейкеров Тинькофф РПЛ. У «Спартака» за плечами огромная история. Игроки приходят и уходят, а клуб все равно остается таким же великим, каким был, и продолжает следовать своим традициям. Фанаты «Спартака» должны понять, что переход из одного клуба в другой в нынешнем футболе — абсолютно нормальный процесс», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.