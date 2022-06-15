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Билялетдинов о переходе Бакаева в «Зенит»: «Я бы на месте «Спартака» не расставался с Зелимханом»

Динияр Билялетдинов отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Получится ли у Зелимхана заиграть в питерском клубе? Если честно, мне не очень понятна эта история. Надеюсь, у Зелимхана есть понимание, что он попал в команду, которая является главным конкурентом. Справится он или нет с этим давлением, я не знаю, но игровые качества у него есть. Я бы на месте «Спартака» не расставался с Бакаевым, но у них всегда все непредсказуемо. Можно было ожидать такого решения. Конечно, отношение болельщиков поменяется. Не у всех, но у многих. От этого никуда не денешься. Бакаев решил совершить такой ход в карьере. Не он первый, не он последний», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Динияр Билялетдинов
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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