Билялетдинов о переходе Бакаева в «Зенит»: «Я бы на месте «Спартака» не расставался с Зелимханом»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Получится ли у Зелимхана заиграть в питерском клубе? Если честно, мне не очень понятна эта история. Надеюсь, у Зелимхана есть понимание, что он попал в команду, которая является главным конкурентом. Справится он или нет с этим давлением, я не знаю, но игровые качества у него есть. Я бы на месте «Спартака» не расставался с Бакаевым, но у них всегда все непредсказуемо. Можно было ожидать такого решения. Конечно, отношение болельщиков поменяется. Не у всех, но у многих. От этого никуда не денешься. Бакаев решил совершить такой ход в карьере. Не он первый, не он последний», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.