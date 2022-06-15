Экс-хавбек «Зенита» Игорь Денисов поделился мнением по поводу петербургского клуба. Он также оценил работу главного тренера Сергея Семака.

«Что делает Семак? Он сейчас дает четко понять — мне нужны готовые футболисты. Окей, это твоя философия. Или ты подстраиваешься, или не подстраиваешься под нее.

Что делал Дик Адвокат? Купил Тимощука за 20 миллионов и доверял бесплатному безнадежному Денисову. Он верил, и он добился. Философии разные. Что правильно? А правильно по факту: все говорят, что «Зенит» четырехкратный подряд чемпион России, а я говорю, что каждый сезон «Зенита» — это полный провал», — цитирует Денисова YouTube-канале Nobel.

30 апреля «Зенит» досрочно стал чемпионом России в третий раз подряд. 9 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в матче Суперкубка России.