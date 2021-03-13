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Промес о победе в дерби: «В Москве может быть только один цвет!»

22:11
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» - 1:2. С мячом Квинси Промес. Фото Instagram
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» - 1:2. С мячом Квинси Промес. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Форвард провел на поле 74 минуты и получил желтую карточку.

«В Москве может быть только один цвет!» — написал Промес в Instagram, добавив эмодзи красных кружков.

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

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