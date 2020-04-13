РФС заплатит судьям по 230 тысяч рублей

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз решил оказать финансовую поддержку арбитрам, работающим на матчах премьер-лиги и первого дивизиона. Каждый из них получит в апреле сумму, равную его гонорару за один матч.

То есть главный судья, обслуживающий игры РПЛ, может рассчитывать на 115 тысяч рублей, а ассистент — на 55 тысяч. Такие же деньги выплатят им и в мае. Таким образом, каждый из рефери получит за два месяца по 230 тысяч, а помощник судьи — по 110 тысяч.

В первой лиге гонорары за одну игру составляют 35 тысяч за судейство в качестве арбитра и 17 тысяч — для ассистента. Суммы за два месяца составят 70 тысяч и 34 тысячи соответственно.

Вопрос о поддержке судей ПФЛ будет решен позднее.

Все эти выплаты авансовые. После возобновления соревнований их удержат из последующих выплат и вернут в бюджет РФС. (Александр Бобров)