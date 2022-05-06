Ветеран ЦСКА считает, что Дзюбе пора уходить из «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном уходе форварда Артема Дзюбы из «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Дзюбе уже пора заканчивать. Если сумеет заиграть в Сербии, то пусть уезжает. Это хорошая страна с хорошим футболом. Они подняли футбол, в отличие от нас. Пусть поиграет там, попробует. Возраст ему позволяет, он может разыграться. В России он уже не тянет футбол, у нас есть побыстрее ребята», — сказал Пономарев «СЭ».

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года, футболист может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать Дзюбу.