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Евгений Кафельников: «До фени на футбол и Дзюбу. Пускай Артем хоть уезжает»

Кафельников заявил, что ему безразличен российский футбол
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

«Мне до фени на футбол и Дзюбу! Пускай Артем хоть уезжает. Останется он или уйдет. Без разницы! Пускай делает, что хочет. Параллельно абсолютно на него и наш футбол», — сказал Кафельников «СЭ».

Дзюба провел в этом сезоне 25 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Артем Дзюба
ФК Зенит
Евгений Кафельников
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