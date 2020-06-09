Президент Российского футбольного союза Александр Дюков — о решении вывести ВИП-ложи за пределы выделенных 10 процентной квоты на посещение матчей Тинькофф-чемпионата России.

— По заполняемости. 10 процентов от стадиона будут до конца сезона окончательно или этот процент может быть увеличен? 10 процентов включают в себя ложи или для них отдельная квота?

— Ситуация в динамике. Ближе к возобновлению чемпионату каждый регион будет принимать индивидуальные возможности. Сейчас известно, что Москва дала разрешение на проведение матчей с болельщиками. Об исключении из 10-процентной квоты ВИП-лож: мы вышли с инициативой выставить квоту за пределы 10 процентов. ВИП-ложи составляют незначительную часть от общей вместимости стадиона. Есть входы и выходы отдельные, аудитория не увеличит эпидемиологическую нагрузку на зрителей. В случае разрешения, клубы смогут расположить зрителей внизу, а ВИП-болельщики будут в своей зоне. Болельщики будут находиться в разных зонах. С этой инициативой мы вышли, и надеемся на то, что она будет поддержана Роспотребнадзором. (Гоша Чернов)