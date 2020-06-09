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РФС разрешил проводить по пять замен в матчах РПЛ и шесть — в Кубке

13:14

Во вторник проходит заседание исполнительного комитета РФС, на котором было принято решение о введении пяти замен в матчах Тинькофф-Чемпионата России и шести — Олимп-Кубка России.

— В РПЛ команды смогут осуществить по пять замен в матче, — сообщается в Twitter РФС. — При этом у них будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве.

В дополнительное время матчей Кубка у каждой команды появляется дополнительная 6 замена и дополнительная 4 возможность по ходу матча сделать перестановки. Также замены могут быть сделаны в перерыве между основным и дополнительным временем матча и в перерыве между таймами дополнительного времени.

Сезон РПЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.

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