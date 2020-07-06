РФС разрешил проводить футбольные матчи еще в нескольких регионах

Состоялось заседание бюро исполкома РФС. На нем были приняты определенные решения, сообщает сайт организации.

1. Разрешить проведение спортивных соревнований по виду спорта «футбол», проводимых под эгидой РФС, следующим региональным федерациям футбола:

— Региональной общественной организации «Федерация футбола Кемеровской области» — с даты утверждения настоящего постановления;

— Общественной организации «Федерация футбола Костромской области» — с 11 июля 2020 года;

— Региональной общественной организации «Московская федерация футбола» — с даты утверждения настоящего постановления;

— Ростовской региональной общественной организации «Федерация футбола» — с даты утверждения настоящего постановления.

2. В связи с закончившейся процедурой лицензирования футбольных клубов для целей участия в высшем дивизионе и дивизионе, следующим за высшим, а также в связи с невозможностью проведения в очной форме заседаний общего собрания футбольных клубов — членов ФНЛ:

— Внести временные изменения в регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, изложив подпункт 12 пункта 3 статьи 14 данного регламента в следующей редакции: за клуб РФПЛ либо клуб ФНЛ, являющийся действующим участником Кубка России текущего сезона, в случае регистрации (внесения в заявочный лист для участия в соревнованиях) футболиста-профессионала, трудовой договор которого с клубом, принявшим участие в профессиональных соревнованиях в спортивном сезоне 2019-2020 гг., действовал на 17 марта 2020 года, в случаях, если такой клуб не подал в установленные сроки документы в РФС на прохождение процедуры лицензирования для участия в профессиональных соревнованиях в спортивном сезоне 2021-2022 гг. или завершил указанную процедуру, не получив соответствующую лицензию (вследствие добровольного отказа клуба или вступившего в силу решения директивного органа РФС об отказе в выдаче лицензии, и т.д.)".