РФС провел обучающий семинар по изменениям в правилах футбола и протоколе ВАР
14:53
Российский футбольный союз провел семинар для арбитров по изменениям в правилах футбола и протоколе ВАР, сообщает сайт РФС.
В частности, член Судейского комитета Сергей Мацюра сделал акцент на нововведениях в правилах и разобрал на примерах, как нужно действовать арбитрам в отдельных эпизодах.
Далее глава Cудейского комитета Виктор Кашшаи поведал об организационных изменениях в судейском корпусе, а напоследок руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин объяснил протокол ВАР и принципы работы данной системы.
Напомним, с 1 августа вступили в силу несколько изменений и уточнений в правила игры, принятых 29 февраля Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ).
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