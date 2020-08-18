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РФС провел обучающий семинар по изменениям в правилах футбола и протоколе ВАР

14:53
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Российский футбольный союз провел семинар для арбитров по изменениям в правилах футбола и протоколе ВАР, сообщает сайт РФС.

В частности, член Судейского комитета Сергей Мацюра сделал акцент на нововведениях в правилах и разобрал на примерах, как нужно действовать арбитрам в отдельных эпизодах.

Далее глава Cудейского комитета Виктор Кашшаи поведал об организационных изменениях в судейском корпусе, а напоследок руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин объяснил протокол ВАР и принципы работы данной системы.

Напомним, с 1 августа вступили в силу несколько изменений и уточнений в правила игры, принятых 29 февраля Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Дополнительная информация:

Российский футбольный союз

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