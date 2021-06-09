РФС получил решение дисциплинарного комитета УЕФА по Лапочкину

УЕФА уведомил Российский футбольный союз о дисквалификации арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет, сообщает пресс-служба РФС.

«Сегодня РФС получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА в связи с нарушением статей 11 (2)(а), 12 (2) (а) и 12 (2) (d) ДК отстранил его (Лапочкина — Прим. «СЭ») от судейства на 10 лет, начиная с 25 марта 2021 года. Мы ожидаем полный текст решения, после этого определим наши дальнейшие действия».

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018 года.