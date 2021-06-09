Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Губерниев отреагировал на отстранение Сергея Лапочкина от судейства

18:23
Теги:

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мыслями о решении КЭДК УЕФА отстранить Сергея Лапочкина от работы судьей на 10 лет.

«У нас есть проблема с судьями, но я не слышал про проблему с договорными матчами, — сказал Губерниев «СЭ». — Если у нас есть проблема с судьями, то нужно понять — это их слабая компетенция, или они кем-то заряжены. Если судьи исполнители, давайте искать заказчиков. В противном случае, надо профессиональнее подходить к выбору арбитров. Лишение людей профессии — это серьезное наказание. Должны быть какие-то соответствующие данные и факты. Мне кажется, омоложение судейского корпуса необходимо, но прежде всего, должны работать профессионалы».

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

(Артем Бухаев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Полиция Дании: «Встреча фанатов из России и Польши в Копенгагене — самое ужасное, что может случиться»
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Сборная России в четырех сетах проиграла Франции в матче мужской Лиги наций
«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
vs
4
Офсайд