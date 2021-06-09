Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» решение КЭДК УЕФА отстранить Сергея Лапочкина от работы судьей на 10 лет.

«Вся старая судейская бригада, за исключением Карасева, отстраняется по делу, — сказал Червиченко «СЭ». — Хачатурянц справедливо убирает всех судей, которые как-то запятнали свою репутацию. У Лапочкина по этому поводу портфолио большое. Если его убрали, значит точно по делу. Хачатурянц чистит российское судейство, в котором сидят одни и те же люди. Эти судьи совершают правонарушения. Судят не то, что есть. Судьи показывают открытую предвзятость, получают дисквалификацию, но потом продолжают работать. Порочная практика, где судьи после наказания воскресали, порождала безнаказанность».

Червиченко считает, что кого-то из судей стоило демонстративно посадить в тюрьму.

«Сейчас же идет глобальная и правильная чистка. Мне кажется, судьям еще везет, что их просто выгоняют. Я думал, могут кого-то демонстративно посадить, что стало бы тяжелым уроком. Видимо, решили пойти по мягкому пути и просто их выгоняют. Стоило, все-таки, кого-нибудь взять на горяченьком и прилюдно выпороть, чтобы никому больше неповадно было», — добавил Червиченко.

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

(Артем Бухаев)