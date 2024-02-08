РФС получил одну из наименьших выплат от УЕФА по итогам сезона-2022/23

Российский футбольный союз (РФС) получил одну из наименьших солидарных выплат от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте УЕФА.

РФС получил по программе HatTrick 1,42 миллиона евро. Всего на клубный футбол было выделено 4,005 миллиона.

В общей сумме на развитие национального и клубного футбола РФС получил 5,425 миллиона. Меньше сумма только у Лихтенштейнского футбольного союза (3,573 миллиона).

Самую большую выплату от УЕФА получила Королевская испанская футбольная федерация (12,192 миллиона).

За участие в Лиге наций, несмотря дисквалификацию а 2022 году, РФС получил 1,5 миллиона евро.