«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: Кассьерра забил второй гол

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«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Шанхай Шэньхуа» в Кубке равноправия — 2:0.

Гол в концовке первого тайма забил нападающий Матео Кассьерра.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.