«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: Педро вывел питерцев вперед

Читать «СЭ» в

«Зенит» открыл счет в товарищеском матче с «Шанхай Шэньхуа» в Кубке равноправия — 1:0.

Гол на 2-й минуте забил Педро.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.