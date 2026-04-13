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РПЛ, 25-й тур: расписание, даты и время начала матчей

Опубликовано расписание 25-го тура чемпионата России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

25-й тур чемпионата России-2025/26 пройдет с пятницы по воскресенье, с 17 по 19 апреля. Тур откроет игра «Ростов» — «Сочи», а завершит уик-энд противостояние «Краснодара» и «Балтики».

Расписание матчей 25-го тура РПЛ в сезоне-2025/2026

17 апреля (пятница)

19.30 «Ростов» — «Сочи»

18 апреля (суббота)

12.00 «Оренбург» — «Локомотив»

14.30 «Крылья Советов» — ЦСКА

17.00 «Рубин» — «Акрон»

19.30 «Пари НН» — «Динамо» М

19 апреля (воскресенье)

14.30 «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

17.00 «Спартак» — «Ахмат»

19.30 «Краснодар» — «Балтика»

Начало матчей — по московскому времени.

Трансляции игр РПЛ организуют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Смотреть чемпионат можно также на сайте matchtv.ru, а прямой эфир федерального телеканала вдобавок на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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