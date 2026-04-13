РПЛ, 25-й тур: расписание, даты и время начала матчей

25-й тур чемпионата России-2025/26 пройдет с пятницы по воскресенье, с 17 по 19 апреля. Тур откроет игра «Ростов» — «Сочи», а завершит уик-энд противостояние «Краснодара» и «Балтики».

Расписание матчей 25-го тура РПЛ в сезоне-2025/2026

17 апреля (пятница)

19.30 «Ростов» — «Сочи»

18 апреля (суббота)

12.00 «Оренбург» — «Локомотив»

14.30 «Крылья Советов» — ЦСКА

17.00 «Рубин» — «Акрон»

19.30 «Пари НН» — «Динамо» М

19 апреля (воскресенье)

14.30 «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

17.00 «Спартак» — «Ахмат»

19.30 «Краснодар» — «Балтика»

Начало матчей — по московскому времени.

Трансляции игр РПЛ организуют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Смотреть чемпионат можно также на сайте matchtv.ru, а прямой эфир федерального телеканала вдобавок на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.