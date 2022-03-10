РФС отменил действие санитарного регламента во всех соревнованиях

В четверг, 10 марта, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Однако РФС обращает внимание участников соревнований на необходимость соблюдения норм и требований Роспотребнадзора.

Ранее глава медкомитета РФС Эдуард Безуглов заявил, что в ближайшее время в РПЛ отменят обязательное ПЦР-тестирование.

На заседании также была утверждена новая структура календаря Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2 сезонов-2021/22.