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Сегодня, 16:08

РФС отменил действие санитарного регламента во всех соревнованиях

Анна Горшкова
Корреспондент
Санитарный регламент.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 10 марта, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Однако РФС обращает внимание участников соревнований на необходимость соблюдения норм и требований Роспотребнадзора.

Ранее глава медкомитета РФС Эдуард Безуглов заявил, что в ближайшее время в РПЛ отменят обязательное ПЦР-тестирование.

На заседании также была утверждена новая структура календаря Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2 сезонов-2021/22.

Источник: https://rfs.ru/news/215411
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Александр Соболев

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