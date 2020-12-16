РФС отклонил апелляцию «Сочи» на дисквалификацию главного тренера Федотова

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу «Сочи» по поводу дисквалификации главного тренера команды Владимира Федотова.

Специалист был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по итогам матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1) за нецензурные высказывания в адрес официальных лиц встречи. Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК дисквалифицировать Федотова на 3 матча и оштрафовать тренера на 300 рублей.

Федотов не сможет присутствовать на скамейке в домашнем матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо», который состоится сегодня, 16 декабря. Начало встречи — в 18.00 (мск).