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РФС отклонил апелляцию «Сочи» на дисквалификацию главного тренера Федотова

12:57
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу «Сочи» по поводу дисквалификации главного тренера команды Владимира Федотова.

Специалист был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по итогам матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1) за нецензурные высказывания в адрес официальных лиц встречи. Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК дисквалифицировать Федотова на 3 матча и оштрафовать тренера на 300 рублей.

Федотов не сможет присутствовать на скамейке в домашнем матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо», который состоится сегодня, 16 декабря. Начало встречи — в 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212901

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