Итоги совещания по матчу "Ростов" – "Спартак". Инсайды "СЭ"

На заседании присутствовали представители РФС, РПЛ, полиции и обоих клубов.
Нам стали известны некоторые нюансы:
– Сотрудник полиции заявил, что правоохранительные органы действовали в рамках должностных инструкций;
– Конфликт спровоцировали несколько фанатов красно-белых, взорвавшие петарды.
– Представители "Спартака" заявили, что часть болельщиков находятся в больницах. На это сотрудник МВД ответил, что нет официально зарегистрированных обращений фанатов "Спартака" по поводу того, что в результате действий полиции они были вынуждены обратиться в медучреждения. При этом он заверил, что в случае поступления подобных заявлений будет проведено разбирательство;
– По ходу совещания высказано мнение о том, что абсолютное большинство эксцессов на матчах происходит на матчах с участием "Спартака". Речь идет о применении пиротехники, драках, иных происшествий – в частности, упоминались залезание фанатов на крыши стадионов и падений оттуда по неосторожности;
– На заседании отметили, что последний зритель покинул территорию "Ростов Арены" в 00.03 (встреча начиналась в субботу в 21.30).
Также приведем решения, принятые по итогам совещания:
1. Будет дано поручение по усовершенствованию правил поведения болельщиков, разделения потоков зрителей в случае обнаружения среди них нарушителей – для выявления и задержания.
2. "Спартаку" рекомендовано провести работу с болельщиками в целях недопущения применения пиротехники и организации иных противоправных действий.
3. МВД и "Ростову" рекомендовано провести совместную работу по улучшению выхода зрителей со стадиона на матчах.
4. Внести изменения в регламент по безопасности – для минимизации и предотвращения подобных инцидентов.
Дело также будет передано в КДК РФС.
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