«Ак Барс Арена» подала в суд на «Рубин» за долг в 44,5 миллиона рублей

Представители стадиона «Ак Барс Арена» подали судебный иск к футбольному клубу «Рубин» на 44,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

«Исковое заявление №?02-05/463 от 13.10.2021. Сумма исковых требований 44558394,22», — указано на сайте Арбитражного суда Республики Татарстан.

8 августа главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на «Ак Барс Арене».

9 августа в официальном заявлении «Ак Барс Арены» упоминалось, что «Рубин» два года не платит за использование арены, накопив около 40 миллионов рублей долгов.