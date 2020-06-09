РФС не может запретить клубам РПЛ проводить товарищеские матчи
15:17
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков — о товарищеских матчах клубов РПЛ во время пандемии.
— Почему клубы проводят товарищеские матчи? Разрешено ли это?
— Мы не можем запретить их проведение, это не наша компетенция. Мы можем только рекомендовать. Мы допускаем их проведение, но при согласовании с Роспотребнадзором и что клубы принимают риски при проведении товарищеских матчей. (Гоша Чернов)
Опрос
проголосовало: 12497Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...