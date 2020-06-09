РФС не может запретить клубам РПЛ проводить товарищеские матчи

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков — о товарищеских матчах клубов РПЛ во время пандемии.

— Почему клубы проводят товарищеские матчи? Разрешено ли это?

— Мы не можем запретить их проведение, это не наша компетенция. Мы можем только рекомендовать. Мы допускаем их проведение, но при согласовании с Роспотребнадзором и что клубы принимают риски при проведении товарищеских матчей. (Гоша Чернов)