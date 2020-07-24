Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о поведении болельщиков во время матчей.

— Прекрасно понимаю вашу озабоченность. Но РФС не может ходить и проверять, надели ли болельщики маски и соблюдают ли они дистанцию. Это ответственность клубов. А наш единственный инструмент — штрафы. Кроме того, могут быть наложены санкции со стороны Роспотребнадзора. Так что в интересах клубов и самих болельщиков соблюдать установленные правила. (Александр Бобров)