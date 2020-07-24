РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«РФС не может ходить и проверять, надели ли болельщики маски». Президент РФС — о поведении болельщиков на трибунах

16:29
Александр Дюков. Фото "СЭ"
Александр Дюков. Фото "СЭ"
Теги:

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о поведении болельщиков во время матчей.

— Прекрасно понимаю вашу озабоченность. Но РФС не может ходить и проверять, надели ли болельщики маски и соблюдают ли они дистанцию. Это ответственность клубов. А наш единственный инструмент — штрафы. Кроме того, могут быть наложены санкции со стороны Роспотребнадзора. Так что в интересах клубов и самих болельщиков соблюдать установленные правила. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир