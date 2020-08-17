РФС: Казарцев отстранен от судейства на неопределенное время

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что арбитр Василий Казарцев, который работал на матче «Спартак» — «Сочи» (2:2) отстранен от работы на неопределенное время. В ворота красно-белых в этой игре были назначены два спорных пенальти, а после игры владелец клуба Леонид Федун заявил, что хочет снять команду с розыгрыша чемпионата России.

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время.

После получения результатов я обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания Председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров.

Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров, — сказал Алаев в беседе с журналистами.